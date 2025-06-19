Bulanık'ta Kadınlar Okuma Yazma Kursunu Tamamlayarak Hayallerine Kavuştu

Bulanık'ta okuma yazma hayali kuran kadınlar, yıllar sonra hayallerine kavuştu

MUŞ - Muş'un Bulanık'taki Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 30 yaş ve üzeri 29 kadın, okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşadı.

Bulanık Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bünyesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 30 yaş ve üzeri 29 kadın, okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşadı.

Kurs sonunda düzenlenen etkinliğe, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve eşi Yağmur Koşansu da katılarak kadınların heyecanına ortak oldular. Kaymakam Koşansu, kadınların azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatın her anında öğrenmek mümkün. Sizler bugün bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Okuma yazmayı öğrenen kadınlar, artık kendi isimlerini yazabilmenin ve çocuklarına kitap okuyabilmenin mutluluğunu yaşarken, okuma yazma öğrenmenin hayatlarında yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdiler.

"Okuma yazma öğrendikten sonra şiir yazmaya başladım"

Münevver Mavin adlı kursiyer, okuma yazma öğrendikten sonra şiir yazmaya başladığını belirterek, "Okuma yazma kursu açarak bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ediyorum özellikle hocalarıma ve İlçe Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya çok teşekkür ediyorum. Şuanda okuma yazmayı çok iyi biliyorum. Şiir yazabiliyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı oluyorum" dedi.

"Eşim okuma yazma öğrendikten sonra işlerim daha da kolaylaştı"

Kursiyerlerden Münevver Mavin'in eşi Cevdet Mavin, ise eşinin okuma yazma öğrenmesiyle işlerinin daha kolaylaştığını belirterek; "Eşimin okuma yazması yoktu. Bu durum devlet büyükleri tarafından yapılan imkanlarla açılan okuma yazma kursu bilmeyen kadınlara yönelik kurslara eşim yazıldı. Bizim özel durumu olan bir çocuğumuz var. Buna rağmen eşimin gayret ve azimle çalışarak okuma ve yazmayı öğrendi. Eşim başardı, bu başarı ile bizleri gururlandırdı. Bu imkanları başta eşim olmak üzere, tüm kadınlara sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerine verdi.

"Artık Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyabiliyorum"

Okuma - yazma kursu öğrencilerinde Gülten Güneşlioğlu, "Şu anda okuma ve yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyorum. Hastaneye eskiden eşimle gidiyordum. Şimdi ise tek başıma gidebiliyorum. Kendimi her yerde rahatça ifade edebiliyorum. Çocuklarımdan gelen mesajları okuyabiliyorum, kendilerine mesaj yazabiliyorum. Bize bu duyguları yaşatan tüm kurs hocalarımıza ve ilçe kaymakamımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlk işim şiir yazmak oldu"

Okuma yazma kursunda okuma öğrenen Sevim Kömüş adlı kursiyer ise okumayı öğrendiği zaman ilk yaptığı şey şiir yazmak olduğunu belirterek, bu imkanı kendilerine sağlayan İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'ya çok teşekkür etti.

"Hep birlikte büyük bir aile olduk"

Okuma Yazma Kursu Öğretmenlerinden Ebru Yıldız, kurslarda sadece okuma yazmayı değil aynı zamanda aile olmayı öğrendiklerini belirterek, kursiyerlerin belgelerini almalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Okuma yazma kursunda kursiyerlerinin sadece okuma yazmayı öğrenmediklerini belirten Yıldız, "Bu yolculukta, yalnızca harfleri, heceleri kelimeleri öğrenmedik. Aynı zamanda birlikte başarmanın, emek vermenin inancın ve azmin ne demek olduğunu gördük. Harfleri birleştirip kelimeleri okurken, aslında hayatımızı yeniden yazmaya başladık. Bir harf öğrenmek bile büyük bir adımdır. Siz o adımı attınız. ve o adım sizi, bambaşka bir dünyaya taşıdı. Tüm kursiyerlerimizle gurur duyuyorum. ADEM-1 ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kursiyerlere belgelerini takdim eden Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kadınların eğitime erişiminin her zaman destekliyor" dedi.

Program Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun Eşi Yağmur Koşansu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'in kursiyerlerle birlikte mezuniyet pastası kesmesiyle sona erdi.