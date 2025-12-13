Haberler

Bulanık'ta "Halk Günü" toplantısı yapıldı

Bulanık'ta 'Halk Günü' toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde, vatandaşların sorun ve taleplerini iletebileceği 'Halk Günü' toplantısı Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında yapıldı. Toplantıda vatandaşlar doğrudan sorunlarını iletebilme fırsatı buldu ve taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan yetkililere ilettiği "Halk Günü" toplantısı, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlen toplantıya katılan vatandaşlar, sırayla söz alarak günlük yaşamlarını etkileyen sorunları, beklentilerini ve taleplerini Kaymakam Koşansu'ya doğrudan aktardı. İlçe kurum müdürleri de toplantıya katılarak vatandaşları dikkatle dinledi.

"Kapımız vatandaşa her zaman açık"

Toplantının başında kısa bir değerlendirme yapan Kaymakam Koşansu, vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada sıcak bir ortamda bir aradayız. Amacımız vatandaşımızı dinlemek, derdine ortak olmak ve çözüm üretmektir. Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız da, gönlümüz de size her zaman açık" dedi.

Kaymakam Koşansu, vatandaşların karşısında bürokratik bir mesafe değil, sıcak ve dinleyen bir yönetici olarak yer aldı. Her gelen vatandaşı ayakta karşılayarak hal hatır soran Koşansu'nun yaklaşımı, salonda memnuniyet oluşturdu. Kaymakam Koşansu, sosyal destek, yol-altyapı çalışmaları, eğitim talepleri, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok konu hakkında anında talimatlar verdi. Bazı sorunların yerinde incelenmesi için ilgili kurumlarla aynı gün içinde çalışma yapılması planlandı. Koşansu, hükümet tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı, Milletin Kapısı" uygulamasının ilçe genelinde aktif şekilde sürdürüldüğünü belirterek vatandaşların taleplerinin hızlı ve kayıtlı şekilde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarını doğrudan kaymakama iletebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, sıcak ve samimi ortamın kendilerini rahat hissettirdiğini ifade ederek "Dinlenmek bile bize moral veriyor" dedi.

Toplantı, tüm vatandaşların görüş ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi. Bulanık Kaymakamlığı, Halk Günü uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Bunu kardeşiniz yapsa dahi sakın tüketmeyin! İnternetten bidonla alınıp, pet şişeyle satılıyor

Kardeşiniz yapsa dahi tüketmeyin! İnternetten pet şişeyle satılıyor
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title