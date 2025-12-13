Bulanık'ta 'Halk Günü' toplantısı yapıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan yetkililere ilettiği "Halk Günü" toplantısı, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlen toplantıya katılan vatandaşlar, sırayla söz alarak günlük yaşamlarını etkileyen sorunları, beklentilerini ve taleplerini Kaymakam Koşansu'ya doğrudan aktardı. İlçe kurum müdürleri de toplantıya katılarak vatandaşları dikkatle dinledi.

"Kapımız vatandaşa her zaman açık"

Toplantının başında kısa bir değerlendirme yapan Kaymakam Koşansu, vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada sıcak bir ortamda bir aradayız. Amacımız vatandaşımızı dinlemek, derdine ortak olmak ve çözüm üretmektir. Bu ilçede kimsenin kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Kapımız da, gönlümüz de size her zaman açık" dedi.

Kaymakam Koşansu, vatandaşların karşısında bürokratik bir mesafe değil, sıcak ve dinleyen bir yönetici olarak yer aldı. Her gelen vatandaşı ayakta karşılayarak hal hatır soran Koşansu'nun yaklaşımı, salonda memnuniyet oluşturdu. Kaymakam Koşansu, sosyal destek, yol-altyapı çalışmaları, eğitim talepleri, sağlık hizmetlerine erişim gibi birçok konu hakkında anında talimatlar verdi. Bazı sorunların yerinde incelenmesi için ilgili kurumlarla aynı gün içinde çalışma yapılması planlandı. Koşansu, hükümet tarafından hayata geçirilen "Açık Kapı, Milletin Kapısı" uygulamasının ilçe genelinde aktif şekilde sürdürüldüğünü belirterek vatandaşların taleplerinin hızlı ve kayıtlı şekilde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarını doğrudan kaymakama iletebilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, sıcak ve samimi ortamın kendilerini rahat hissettirdiğini ifade ederek "Dinlenmek bile bize moral veriyor" dedi.

Toplantı, tüm vatandaşların görüş ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi. Bulanık Kaymakamlığı, Halk Günü uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceğini açıkladı. - MUŞ