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Bulanık’ta 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

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Bulanık’ta 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi
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Muş’un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı.

Bulanık Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Yeni Mahalle'de başladı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında açılan 200 metrelik Türk bayrağı, etkinliğe renk kattı.

Programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde milletin büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirtti. Cumhuriyet'in yalnızca işgal altındaki toprakların kurtarılması için verilen mücadelenin sonucu olmadığını ifade eden Koşansu, bu mücadelenin gelecek nesillerin daha özgür, güçlü ve mutlu bir yaşam sürmesi amacıyla da yürütüldüğünü söyledi. Yürüyüşte herkesin aynı bayrak altında buluştuğunu dile getiren Koşansu, farklı yaşam şartlarına ve hayallere sahip insanların ortak değerler etrafında bir araya geldiğini kaydetti.

Koşansu, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreçte farklı şehirlerden insanların aynı mücadelede buluştuğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ortaya konulan dayanışmanın Cumhuriyet'in kuruluş yolunu açtığını ifade etti. Gelecek nesillere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Koşansu, öğrencilere birbirlerini dinlemeleri, farklılıklara saygı göstermeleri ve ortak gelecek için çalışmalarının önemini anlattı. Cumhuriyet'in ilk yüzyılının geride kaldığını, ikinci yüzyılında gençlerin önemli görevler üstleneceğini belirten Koşansu, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını bize tarih anlatıyor. İkinci yüzyılını ise sizler yazacaksınız" dedi.

Koşansu, konuşmasının sonunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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