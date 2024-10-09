BÜKSEV 2 bin öğrenciye burs imkanı sağladı

Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı (BÜKSEV) bugüne kadar başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere 2 bin öğrenciye burs imkanı sağladıklarını açıkladı.

Manisa'da BÜKSEV'in yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya gelerek tanışma toplantısı düzenledi. Kahvaltılı toplantıda Manisa basınını ağırlayan vakıf, yönetimi geçmiş çalışmalar ve yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi. Başta tıp fakültesi olmak üzere öğrencilere burs desteklerini sürdüreceklerini belirten BÜKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Saaded Koşmaz, vakfın ömrünü Manisa'ya adayan Bülent Koşmaz'ın felsefesini yaşatmak için kurulduğu açıkladı. Koşmaz, gönüllü bağışçılar sayesinde 8 yılda kanser hastalarına, öğrencilere destek olduklarını kaydetti.

Koşmaz, "Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı-BÜKSEV sosyal yardım amaçlı Manisa'da kurulmuş çok az sayıda Vakıftan biridir. Yerel bir vakıf olup, sadece Manisa içinde faaliyet göstermektedir. Fakat sosyal desteklerimiz Türkiye'nin her köşesine uzanmaktadır. Amaçlarımız, öncelikle kanser hastalarına, hasta yakınlarına, Tıp Fakültesi öğrencilerine ve TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi öğrencilerine maddi ve manevi destek vermektir" dedi.

BÜKSEV olarak 2 bin 500 aileye gıda kartı desteğinde bulunduklarını ifade eden Koşmaz, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği ile yaptığımız ortak sosyal çalışmalarla bugüne kadar yüzlerce hastaya maddi manevi destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ekonomik açıdan dezavantajlı hasta ve hasta yakınlarına verdiğimiz destekler arasında; her ay düzenli olarak hasta ve hasta yakınlarına sağlanan gıda kartları, giyim malzemeleri destekleri, özel günler için hazırlanan hediyeler bulunmaktadır. Bugüne kadar 2 bin 500 aileye gıda kartı desteği verdik. Önceliğimiz çocuk hastalarımız olmakla birlikte, yetişkin hastalarımıza da destek vermekteyiz. Manisa ilçelerinden ve hatta tüm Türkiye'den şehrimize gelip, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi alan ekonomik açıdan dezavantajlı kanser hastalarımız ve bir refakatçisine konaklama desteği veriyoruz. Hastane-otel arası ulaşım, yemek ve kişisel ihtiyaçlarını organize ediyoruz ve yine tüm masraflar BÜKSEV tarafından karşılanıyor. Manisa'dan çıkıp Türkiye'nin dört bir köşesine tıp eğitimi almak için yerleşen ve Manisa'ya tıp eğitimi almak için gelen Tıp Fakültesi öğrencilerine kapımızı açtık ve binlerce üniversite öğrencimize burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tıp fakültesi öğrencilerimizin yanı sıra TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi öğrencilerimize de destek vermeyi hep sürdürdük. Bugüne kadar 2 binin üzerinde öğrenciye ulaştık ve bundan sonra çok daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz. Vakfımızın gelir kaynağını ise yalnızca düzenli bağışçılarımızın bağışları ve gönüllü kadınlarımızın yaptıkları sosyal faaliyetlerden elde ettikleri gelirin vakfımıza bağışlanması oluşturuyor. Bugüne kadar herhangi bir resmi ya da özel kurumdan nakdi yardım talep edilmemiştir. Bize güvenen bağışçılarımızın hastalarımıza ve öğrencilerimize verdikleri destekler, bizim için çok kıymetli. Tabi ki Vakıf olarak biz de BÜKSEV Bağışçı Hakları Beyannamesi imzalayarak, tüm bağışçılarımıza Vakıf çalışmalarıyla ve hesaplarıyla ilgili şeffaflık taahhüdünde bulunduk, hesap sorma hakkı getirdik. Bu şekilde de bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin güvenine layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Vakıfta 2024-2026 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı Saaded Koşmaz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kenan Tozak, Muhasip Üye Utku Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Rengin Çobanoğlu ve Özay Efendioğlu yer alıyor. Mütevelli Heyetinde ise Saaded Koşmaz, Gökçeçiçek Mitic, Utku Çobanoğlu, Sedef Koşmaz Çobanoğlu, Halit Moralıoğlu, Ergün Tuatay, Reyhan Altıntaş, Nilgün Palabıyık, Gökhan Çobanoğlu, Kenan Tozak, Tamer Balatlı, Tahir Kazıkoğlu, Erhan Ergin bulunuyor.

Bülent Koşmaz kimdir?

1951 yılında Manisa'da doğan Bülent Koşmaz, evli ve iki çocuk babasıydı. 2000-2005 yılları arasında TOBB Sayman Üyeliği, 2005-2013 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2001-2013 yılları arasında ICC Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası Muhasip Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2014 yılları arasında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2013 yılları arasında Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yapan Koşmaz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, DEİK Genel Kurul Delegeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV) Mütevelli Heyeti Kurucu Üyeliği, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Mütevelli Heyeti Kurucu Üyeliği, BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Kurul Teşekkül Delegeliği ve Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu. - MANİSA