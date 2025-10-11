Haberler

Buharkent'te Gıda Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerinde denetim çalışmaları uygulanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen şartları ve ürün saklama koşullarını kontrol ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ilçe genelindeki işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, kurumun teknik personelleri tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün saklama şartları ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edilerek gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması için denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek yaptığı açıklamada "İlçemizde gıda işletmelerinin kontrol ve denetleme işlemleri, Kurumumuz teknik personelleri tarafından titizlikle devam ettirilmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
