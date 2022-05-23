Buca'da Dolu Dolu "Gençlik Buluşması"

Buca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında "Buca Gençlik Buluşması" düzenledi. Birbirinden renkli etkinlikler, MelikJoy Konseri ile son buldu.

Buca Gölet Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Buca Gençlik Buluşması", karaoke yarışmasından en çılgın kombin yarışmasına, dans yarışmasından boya savaşına kadar bir dizi renkli etkinliğe sahne oldu.

Gençlerin doyasıya eğlendiği günün akşamında DJ performansı ve MelikJoy Konseri ile coşku doruğa ulaştı.