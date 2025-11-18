BŞEÜ Söğüt MYO'da Çevre Bilinci İçin Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda yeni fidanlar dikildi. Söğüt MYO Sosyal Güvenlik ve Farkındalık Kulübü tarafından organize edilen, yürütücülüğünü Öğr. Gör. Yavuz Koç'un üstlendiği etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler doğaya katkı sunmak için bir araya geldi. Etkinlik kapsamında okul yerleşkesine çeşitli fidanlar dikilirken, çevre duyarlılığının artırılması ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Katılımcılar, fidan dikiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer etkinliklerin devam etmesi yönünde temennide bulundu.

Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, "Çevremize yönelik farkındalık çalışmaları sürdürülecek. Etkinliğe katılan öğrencilere ve akademik personele teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK