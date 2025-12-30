Haberler

Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinden İzmir'de önemli başarı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri, İzmir'de düzenlenen Yıldız & Halim Şima'ya Saygı Yarışmalı Seramik Sergisi'nde 3 özel ödül kazandı. Öğrencilerden Begüm Semahat Atalay, Melis Nisa Ayhan ve İrem Büyükböcek ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri İzmir'de önemli bir başarıya imza attı.

İzmir'de düzenlenen Yıldız & Halim Şima'ya Saygı Yarışmalı Seramik Sergisinde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Sergide 3 öğrenci özel ödül alırken, 6 öğrenci eseri ise; sergilemeye değer bulundu. Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi Begüm Semahat Atalay, 'Kendi İçinde' adlı eseriyle Gülen Kora Özel Ödülü'nü kazanırken, Melis Nisa Ayhan eseriyle Cihat Kora Özel Ödülü'ne layık görüldü. Mezun öğrencilerinden İrem Büyükböcek ise; 'Askıda Zaman' adlı eseriyle Elbirlik Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Ayrıca, Seramik ve Cam Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri Belgin Albayrak, Esra Yıldırım ve Muhammet Fatih Çoban, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinden Meltem Yalçın Giresunlu ile mezun öğrencileri Gülçin Tok ve yüksek lisans mezunumuz Nurgin Çetin'in eserleri de sergilemeye değer görüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
