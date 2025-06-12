BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Proje Poster Sunum Sergisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "Proje Poster Sunum Sergisi", öğrencilerin saha temelli uygulama deneyimlerini paylaşmaları açısından önemli bir platform oluşturdu.

Sergi,Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakih Salonunda gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından, "Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama II" dersi kapsamında hazırlanan projelerin yer aldığı etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı.

Gerçekleştirilen sergide, öğrenciler farklı sosyal hizmet alanlarında yürüttükleri çalışmalara ilişkin proje posterlerini katılımcılara sundu. Çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve gençlik hizmetleri gibi pek çok farklı alana yönelik hazırlanan projeler, sosyal sorunlara çözüm üretme ve toplumsal farkındalık oluşturma hedefi taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, sergiyi gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin saha deneyimlerini yakından dinledi. Öğrencilerin uygulama sürecinde edindiği deneyimlerin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Rektör, emek veren tüm öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti. - BİLECİK