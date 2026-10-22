BŞEÜ Pazaryeri MYO akademik kurulu Rektör Kaplancıklı başkanlığında toplandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) Pazaryeri Meslek Yüksekokulu 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı başkanlığında yapılırken, toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve Pazaryeri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerin katıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedef ve önceliklerin yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki imkanların iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi

Toplantının açılışında konuşan Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yüksekokulun mevcut durumu, eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Ersoy, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine yönelik yürütülen faaliyetlerin yanı sıra yüksekokulun kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetleri aktardı.

"Bin 98 öğrencisi ve 21 akademik personeliyle önemli bir eğitim yapısına sahip"

Pazaryeri Meslek Yüksekokulunun çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrenciler ile idari ve akademik personel arasındaki iletişimin güçlü tutulmasının kurumsal aidiyet duygusunun artırılmasındaki önemine dikkat çekti. Pazaryeri Meslek Yüksekokulunun bin 98 öğrencisi ve 21 akademik personeliyle önemli bir eğitim yapısına sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, öğrencilerin mesleki hedeflerine ulaşmaları, girişimcilik becerilerini geliştirmeleri ve proje kültürü kazanmaları açısından TÜBİTAK, ÜNİDES ve Girişimcilik ve İnovasyon Programı (GİP) gibi proje ve destek programlarına yönlendirilmelerinin önemini vurguladı.

"Mesleki eğitimin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilmesi önemli"

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) talimatları ve güncel vizyonu doğrultusunda eğitim programlarının sektörün, toplumun ve çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilenmesi ve dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, "Mesleki eğitimin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilmesi önemli. Bu dönüşüm sürecinde akademisyenlere güveniyoruz, üniversite yönetimi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların desteklenmesi konusunda her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Yeni eğitim-öğretim döneminin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak Pazaryeri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı