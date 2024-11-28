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BŞEÜ'nde İlk Disiplinlerarası Resim Dersi Tanıtıldı

BŞEÜ'nde İlk Disiplinlerarası Resim Dersi Tanıtıldı
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Bilecik Şey Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, seramik yüzeylerde resim uygulaması yapan disiplinlerarası dersin tanıtımını gerçekleştirdi. Toplantıda Rektör ve Dekanlar, projeye dahil öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Bilecik Şey Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSF) Resim bölümü bünyesinde verilen ilk 'disiplinlerarası' dersin tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda, BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hilal Kahveci ve Doç. İrfan Dönmez ile Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Doç. Leyla Kubat'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

BŞEÜ, Resim Bölümü öğrencilerinden Beyza Topbaş, İmran Kuştul, Nazrın Abıshova, Pınar Jabraılova, Rabia Sevim, Reyyan Özdemir, Tayyibe Özgün, Vetha Topal, Yusuf Bayraktar ve Zeliha Koca tarafından uygulanan; malzeme, sırlama ve pişirim aşamalarında Seranit Seramik'in katkılarıyla desteklenen çalışmalar, GSF Dekanlığında sergilendi.

"GSF bünyesinde ise ilk ders olma özelliği taşıyor"

Rektör Zafer Asım Kaplancıklı açıklamasında; "BŞEÜ Üniversitesi genelinde, bölüm ve birimlerde değerlendirilmek üzere disiplinlerarası alanda ürünler üreten Seramik Yüzeylerde Resim dersi; seramik yüzeylerin resim öğrencileri tarafından değerlendirilmesi konusunda ülkemiz genelindeki benzer programlar ve müfredatlar arasında tek, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSF) bünyesinde ise ilk ders olma özelliği taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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