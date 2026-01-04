Haberler

Tıp Fakültesinde kariyer etkinliği gerçekleştirildi

Tıp Fakültesinde kariyer etkinliği gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Arıkan, sağlık alanında kariyer imkanları ve tecrübelerini öğrencilere aktardı. Program sonunda Arıkan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan konuk oldu.

Tıp Fakültesinde öğrencilerin kariyerlerini doğru yönlendirecek etkinlikler düzenlenmesi amacıyla hazırlanan programda, Sağlık Bakanlığı teşkilatı içerisindeki kariyer imkanları, bunlara ulaşabilmek için neler yapılması gerektiği ile bizzat yaşanmışlıklar üzerinden tecrübeler aktarılarak öğrencilere kariyerleri için yol gösterici bilgiler paylaşıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluşundan itibaren Başhekimlik görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'ın bu süre zarfındaki deneyimlerini aktardığı program öğrencilerin soruları ile devam etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya'nın ve akademisyenlerin de katıldığı programın sonunda Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'a teşekkür belgesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma

Maduro operasyonu sonrası ABD'de binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var