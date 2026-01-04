Tıp Fakültesinde kariyer etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan konuk oldu.

Tıp Fakültesinde öğrencilerin kariyerlerini doğru yönlendirecek etkinlikler düzenlenmesi amacıyla hazırlanan programda, Sağlık Bakanlığı teşkilatı içerisindeki kariyer imkanları, bunlara ulaşabilmek için neler yapılması gerektiği ile bizzat yaşanmışlıklar üzerinden tecrübeler aktarılarak öğrencilere kariyerleri için yol gösterici bilgiler paylaşıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluşundan itibaren Başhekimlik görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'ın bu süre zarfındaki deneyimlerini aktardığı program öğrencilerin soruları ile devam etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya'nın ve akademisyenlerin de katıldığı programın sonunda Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan'a teşekkür belgesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından takdim edildi. - BİLECİK