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Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kalırken, 67 kişiden hala haber alınamıyor.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

CAN KAYBI 56'YA ÇIKTI, 67 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 67 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

24 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle sokaklar nehre döndü, yollar ve köprüler yıkıldı.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktü. Şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselirken yetkililer sular altında kalan bazı mahallelerde tahliye işlemlerini sürdürüyor.

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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