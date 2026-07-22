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Kaymakam Topsakaloğlu, ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Topsakaloğlu, ilk müdahale ekibinde incelemelerde bulundu
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Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz İlk Müdahale Ekibinde incelemelerde bulunarak, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri ve ekiplerin hazırlık durumunu değerlendirdi.

Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz İlk Müdahale Ekibinde incelemelerde bulunarak, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri ve ekiplerin hazırlık durumunu değerlendirdi.

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz İlk Müdahale Ekibinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Topsakaloğlu, özellikle yaz döneminde artan orman yangını riskine karşı alınan önlemler, ekiplerin müdahale kapasitesi ve hazırlık süreci hakkında Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar'dan bilgi aldı.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan ekiplerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Kaymakam Topsakaloğlu, özveriyle görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Topsakaloğlu, yangınlara karşı hazırlıklı olmanın can ve mal kayıplarının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

İncelemelerde Kaymakam Topsakaloğlu'na Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar da eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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