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Bozyazı'da öğrenciler Ramazan paketi hazırladı

Bozyazı'da öğrenciler Ramazan paketi hazırladı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler hazırladıkları Ramazan paketlerini Kızılay görevlilerine teslim etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler hazırladıkları Ramazan paketlerini Kızılay görevlilerine teslim etti.

Kaledibi Şehit Turhan Kılıç İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı dayanışma örneği sergiledi. Öğrenciler, hazırladıkları Ramazan paketlerini Kızılay Bozyazı Şubesi görevlilerine teslim etti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan yardım paketlerinde temel gıda malzemeleri yer aldı. Okul yönetimi, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Duyarlılıklarından dolayı öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür eden Kızılay görevlileri ise teslim alınan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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