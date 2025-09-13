Haberler

Bozüyük'te Yeni Su Deposu Hizmete Girdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kızılcapınar Köyü'nde yapımı tamamlanan yeni su deposu hizmete açıldı. Kaymakam Adem Öztürk, köy halkının içme suyu ihtiyacını karşılayacak bu önemli yatırımı yerinde inceledi.

Bilecik'in Bozüyük içesinde yeni su deposu hizmete girdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yapımı tamamlanan Kızılcapınar Köyü modüler su deposunu yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk'e incelemelerinde İl Genel Meclisi Üyeleri Naci Öney, Tolga Seçen ve Nurcan Özçakır ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.

Kaymakam Adem Öztürk, " Köy halkının uzun süredir beklediği yatırımın tamamlanarak hizmete girmesi, bölgede içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Kızılcapınar köyümüze hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
