Haberler

Yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele seminer verildi

Yaz Kur'an kurslarında görev alacak personele seminer verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü, 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları'nda görev alacak öğretici ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Seminerde dini öğretim teknikleri, etkili iletişim, ilk yardım ve mahremiyet eğitimi konuları ele alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları'nda görev alacak öğretici ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları doğrultusunda düzenlenen eğitim programında katılımcılara; dini bilgiler öğretim teknik ve yöntemleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, ilk yardım eğitimi ile mahremiyet eğitimi konularında bilgiler verildi.

Seminer kapsamında temel ilk yardım eğitimi, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli tarafından verildi. Eğitimde; acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, temel yaşam desteği uygulamaları, yaralanma ve kazalarda ilk müdahale esasları ile sağlık ekipleri gelinceye kadar yapılması gerekenler hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Seminer kapsamında, Yaz Kur'an Kursları'nda görev yapacak personelin bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, kurslara katılacak öğrencilere daha nitelikli ve verimli bir eğitim ortamı sunulması hedeflendi. Eğitim programında ayrıca, yaz dönemi boyunca yürütülecek faaliyetler değerlendirilirken kursların daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Seminerin ardından gerçekleştirilen Haziran ayı personel toplantısında ise müftülük hizmetleri, güncel çalışmalar ve yaz döneminde yapılacak faaliyetler ele alınarak personel bilgilendirildi. Bozüyük Müftülüğü yetkilileri, Yaz Kur'an Kursları'nın çocukların ve gençlerin dini bilgi ve değerlerle buluşmalarında önemli bir fırsat olduğunu belirterek, kursların başarılı bir şekilde yürütülmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu