Bozüyük'te Tilkiye Kediden Saldırı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, sokak kedisinin saldırısına uğradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yiyecek bulmak için mahallede dolaşan tilkiye sokak kedisi saldırdı. O anı görenleri gülümsetirken, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Dün gece yiyecek aramak için 4 Eylül Mahallesinde dolaşan tilki hiç beklemediği anda sokak kedisi tarafından saldırıya uğradı. Kediden kurtulmak için bir sitenin bahçesine kaçan tilki daha sonra bahçede yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
