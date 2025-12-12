Haberler

Bozüyük'te kitap okuma etkinliğine Kaymakam Öztürk'ten destek

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 'Aile Yılı ve Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliği, Kaymakam Adem Öztürk'ün katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte okuma kültürü ve ailelerin eğitimdeki rolü vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Aile Yılı ve Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen Kitap Okuma Etkinliği, Kaymakam Adem Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Öztürk, etkinlikte öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek okuma kültürünün önemine dikkat çekti. Okul yönetimi ve öğretmenlerin hazırladığı etkinliği takdirle karşılayan Öztürk, ailelerin çocukların eğitim süreçlerindeki rolüne vurgu yaparak okuma alışkanlığının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Etkinlik kapsamında aileler ve öğrenciler birlikte kitap okudu, proje doğrultusunda dil bilinci ve kültürel farkındalık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kaymakam Adem Öztürk, "Eğitimde farkındalık oluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, okuma kültürünün güçlendiği bir Bozüyük için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
