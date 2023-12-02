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Bozüyük'te öğrencilerden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı

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Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

Bozüyük'te 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu tarafından hazırlanan farkındalık programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Programda Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu Müdürü Faruk Aydın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Aydın, 3 Aralık tarihinin bir kutlama tarihi değil, bir arada tek vücut halinde yapmakta olduğumuz, farklı dezavantajları olan bireylerin farkına varma ve sorunlarına çözüm üretme günü olduğuna vurguladı. Okul Müdürü Aydın konuşmasında "İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım. Onların acıma duygusuna değil sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp, ötekileştirmek yerine, bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil, destek olalım. Hayatlarına bir ışık da biz yakalım" dedi.

Okul Müdürü Faruk Aydın'ın konuşmasının ardından okulun tanıtıldığı "Bir Kahramanın Mirası" adlı video gösterimi yapıldı ve devamında öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri protokol üyelerine hediye etti. Programda daha sonra Özel Eğitim Okulu ve Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu'nun çeşitli kademelerindeki öğrenciler izleyenlere çeşitli dans gösterileri, skeç ve halk oyunları gösterilerini sahneleyerek şarkı söylediler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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