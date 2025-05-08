Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi

Bozüyük'te Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması Heyecanı

Bozüyük'te Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması büyük bir rekabete sahne oldu. Katılan okullar, kültür ve güncel olaylar konusunda bilgi birikimlerini sergileyerek finalist oldular. Bozüyük Sınav Koleji, birinciliği elde etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması heyecanı yaşandı.

BİL-EN kapsamında, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından düzenlenen yarışmaya ilçedeki tüm liseler katılım sağladı ve kıyasıya bir rekabet yaşandı. Katılımcı okullar, kültür ve güncel olaylar hakkında geniş bir bilgi birikimiyle yarışırken, etkinlik büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Yöneltilen 20 sorunun ardından finale kalan 3 okul, son sorularda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Bozüyük Sınav Koleji, son sorularda elde ettiği üstün başarı ile birinciliği kazandı.

Yarışmanın sonunda katılım sağlayan tüm öğrencilere katılım belgeleri, birinci olan okul öğrencilerine ise hediye çekleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından verildi. Yarışmaya ilişkin görüşlerini paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Öğrencilerimizin kültür ve aktüalite konularında gösterdiği bilgi birikimi, onların gelişmiş ve duyarlı bireyler olma yolunda attıkları önemli adımlardır. Bu tür yarışmalar, öğrencilerin bilgiye dayalı düşünme becerilerini artırırken, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve kendilerine rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısında

Minguzzi'nin katil zanlıları ikinci kez hakim karşısında
Öldü mü öldürüldü mü? Maradona'nın hayatını kaybettiği kliniğe şafak operasyonu

Maradona'nın son nefesini verdiği kliniğe şafak operasyonu
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.