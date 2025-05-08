Bozüyük'te Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması Heyecanı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Liseler Arası Kültür ve Aktüalite Yarışması heyecanı yaşandı.

BİL-EN kapsamında, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından düzenlenen yarışmaya ilçedeki tüm liseler katılım sağladı ve kıyasıya bir rekabet yaşandı. Katılımcı okullar, kültür ve güncel olaylar hakkında geniş bir bilgi birikimiyle yarışırken, etkinlik büyük bir heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Yöneltilen 20 sorunun ardından finale kalan 3 okul, son sorularda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Bozüyük Sınav Koleji, son sorularda elde ettiği üstün başarı ile birinciliği kazandı.

Yarışmanın sonunda katılım sağlayan tüm öğrencilere katılım belgeleri, birinci olan okul öğrencilerine ise hediye çekleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından verildi. Yarışmaya ilişkin görüşlerini paylaşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Öğrencilerimizin kültür ve aktüalite konularında gösterdiği bilgi birikimi, onların gelişmiş ve duyarlı bireyler olma yolunda attıkları önemli adımlardır. Bu tür yarışmalar, öğrencilerin bilgiye dayalı düşünme becerilerini artırırken, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve kendilerine rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK