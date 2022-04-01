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Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 58'inci Kütüphane Haftası düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 58'inci Kütüphane Haftası düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sessiz kitap okuma etkinliği bu yıl Bozüyük Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda gerçekleştirildi. Kaymakam Adem Öztürk tarafından Kütüphane Haftasında en çok kitap okuyan okurlara hediyeleri verildi. Metristepe İlkokulu öğrencilerine kitap okumanın ve kütüphanelerin önemi anlatılarak kütüphanelerin önemiyle ilgili olarak yapılan resimler sergilendi. Ayrıca ömrünün yarısını muhtarlık yaparak geçiren Çarşı Mahalle Muhtarı merhum Bedri Yaz'ın anısına açılan kitap sergisi ziyaret edildi. - BİLECİK

Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

Bozüyük'te Kütüphane Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütüphane Haftası, Hisarcık, Bozüyük, Kitap, Yerel, Haberler

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