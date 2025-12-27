Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Müftüsü Kemal Arpacı başkanlığında İlçe İrşat Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen vaaz ve irşat faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınarak genel bir değerlendirme yapıldı. Gerçekleştirilen hizmetlerin etkinliği, sahadan gelen geri bildirimler ve karşılaşılan hususlar kurul üyeleriyle istişare edildi.

Ayrıca toplantıda, 2026 yılına yönelik vaaz, irşat ve din hizmetleri faaliyet planlaması görüşüldü. Toplumun manevi ihtiyaçlarına daha etkin şekilde cevap verebilmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar, programlar ve uygulanacak yöntemler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - BİLECİK