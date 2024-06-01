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Bozüyük'te Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİL-EN programı kapsamında hazırlanan karma resim sergisi, Bozüyük Çarşı Meydanı'nda açıldı. Sergide, öğrencilerin farklı yaşlarda ve sınıf düzeylerinde yaptığı eserler sergilendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında BİL-EN programı çerçevesinde hazırlanan ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin eserlerinden oluşan "Çocukların Gözünden Hayat" temalı karma resim sergisi açıldı.

Tüm sınıf düzeyinde ve farklı yaşlarda öğrencinin eserleri Bozüyük Çarşı Meydanında Bozüyük halkının beğenisine sunuldu. Açılışını Kaymakam Adem Öztürk'ün yaptığı sergiyi gezenler, öğrencilere ait resimleri ilgiyle incelediler. Kaymakam Adem Öztürk, sergi ile ilgili olarak eserleriyle sergiyi renklendiren öğrencileri tebrik ederken, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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