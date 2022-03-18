Bozüyük'te Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenledi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, protokol üyeleri tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra 18 Mart Şehitler Günü Anma programı, Metristepe Kültür Merkezi'nde Bozüyük Fen Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti.

Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gazi Piyade Kıdemli Başçavuş Polat Katırancı Çanakkale Savaşı hakkında bilgiler vererek "Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz; sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki; Çanakkaleler sonsuza dek geçilemeyecek gök kubbeden al yıldızlı al bayrak hiç inmeyecek dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak Çanakkale Destanı Orotoryası sunuldu. İlçe gelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü programı kapsamında İntikamtepe Şehitliği ziyaret edildi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı, Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk tarafından anı defteri imzalandı. Protokol mensupları ve şehit ailelerince şehitlik gezilerek her bir şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Parkı Sosyal Tesisi'nde şehit aileleri, gazi ve aileleri ile protokole yemek ikramında bulunuldu.

Törenlere Kaymakam Adem Öztürk, Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK