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Bozüyük Köylere Hizmet Götürme Birliği Üye Seçimleri Yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı. Seçim sonucunda İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz ve Nurcan Özçakır en fazla oy alarak birliğin üyesi oldular.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimleri yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim öncesinde İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz, Nurcan Özçakır ve Ömer Çoban ile muhtarlardan, Sadettin Akkaya, Muharrem Poyraz, Hayati Huylu, İsmail Hakkı Sedef ve Zekai Özkan adaylığını açıkladı. Kapalı oylama usulü yapılan ve adeta kıran kıran geçen seçimlerin ardından İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz 32, Nurcan Özçakır 32 ve Ömer Çoban 9 oy aldı. Bu sonuçlarla en fazla oyu alan İl Genel Meclis üyeleri Kamil Poyraz ve Nurcan Özçakır Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi oldular.

Birlik Encümen üyeliğine aday olan muhtarlardan Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya 27, Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz'da 22 oy alarak birlik encümeninin asil muhtar üyeliğine seçildi. Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu ise, birlik encümeninin yedek muhtar üyeliğine seçildi.

Toplantı, üye seçimlerinin ardından diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi. - BİLECİK

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Bozüyük Bilecik Yerel Politika Güncel Haberler

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