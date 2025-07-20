Bozüyük Kaymakamı, LGS Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Bozüyük Kaymakamı, LGS Başarılı Öğrencileri Kabul Etti
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Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 2025 Liselere Geçiş Sistemi sınavında dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı göstererek dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da hazır bulundu. Kaymakam Öztürk, başarılı öğrencileri tebrik ederek, göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı her birini takdir etti. Öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Öztürk, "Bu başarılar, ilçemiz adına gurur verici. Sizleri ve emeği geçen ailelerinizi, öğretmenlerinizi kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da öğrencilerin başarılarının ilçe genelindeki eğitim kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirterek, eğitim camiası olarak bu gururu yaşamanın mutluluğunu dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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