Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN Programı Kapsamında Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte yerel okullarda derslikleri ziyaret ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı ve öğretmenler ile öğrencilerle görüştü.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programı kapsamında ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.
Bozüyük Kaymakamı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde derslikleri gezdi. Öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öztürk, eğitim-öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Yapılan incelemelerde okul ortamı, eğitim süreçleri ve ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel