Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN Programı Kapsamında Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programı kapsamında ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde derslikleri gezdi. Öğretmen ve öğrencilerle görüşen Öztürk, eğitim-öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Yapılan incelemelerde okul ortamı, eğitim süreçleri ve ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi. - BİLECİK