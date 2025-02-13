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Bozkır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Bozkır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut çalışmalar değerlendirildi ve yeni önlemler belirlendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Bozkır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Kaymakam Hasan Çimer başkanlığında ilçedeki kurum ve kuruluşların amirlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınacak yeni önlemler ve işbirliği stratejileri ele alındı. İlçe genelinde şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturulması ve mağdurlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaşarak, ortak bir çalışma planı oluşturuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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