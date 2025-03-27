Bozkır'da Çocuklar Ramazan Coşkusunu Yaşadı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bu Ramazan ayında çocuklar, Teravih namazı sonrasında düzenlenen özel bir etkinlikle doyasıya eğlendi.

Bozkır Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda, davul eşliğinde söylenen maniler ve ilçe turuyla çocuklara unutulmaz bir gece yaşatıldı. Bozkır Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte, çocuklar davulcularla birlikte mani söyleyerek ilçe merkezinde keyifli bir gezi yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda, çocuklar hem Ramazan'ın manevi atmosferini hem de eski ramazan geleneklerini yaşama fırsatı buldu.

Geleceğe anı biriktiriyoruz

Bozkır Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Güzel çocuklarımıza yıllar sonra anlatacakları eski Ramazan hatıralarını şimdiden yaşatıyoruz. Manilerle Ramazan programımızın ilki yüksek katılımla gerçekleşti" ifadelerine yer verildi. Etkinliğina devam edeceği belirtilirken, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Bu tür organizasyonlarla hem kültürel değerlerin yaşatıldığı hem de çocukların Ramazan coşkusunu doyasıya hissettiği vurgulandı. - KONYA