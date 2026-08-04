Haberler

Bozdoğan'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Bilinçlendirme Seminerleri

Bozdoğan'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Bilinçlendirme Seminerleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik milli, manevi ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik milli, manevi ve ahlaki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bilinçlendirme seminerleri devam ediyor.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen seminerlerde, çocukların değerler eğitimi kapsamında çeşitli konularda bilinçlenmeleri hedefleniyor. İlçe vaizleri Ramazan Dal ile Şennur Düccar tarafından farklı yaz Kur'an kurslarında verilen seminerlerde, Aile Semineri kapsamında 'Çevre Ahlakı', 'Mahremiyet Bilinci', 'Arkadaşlık Bilinci-Akran Nezaketi' ve 'Ailemde Sorumluluklarım' başlıkları ele alınıyor. Seminerlerde ayrıca Bağımlılıkla Mücadele kapsamında 'Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden' ve 'Sigaradan Uzak Duralım' konularında öğrencilere bilgi verilerek, teknoloji kullanımında bilinçli davranmanın ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatılıyor.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından yaz dönemi boyunca farklı Kur'an kurslarında öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak
Fatih Ahırkapı'da gemi bacasında yangın

Ahırkapı açıklarında gemide yangın
İstanbul'un göbeğinde yarı çıplak yol kesti, dubalarla darbedildi

İstanbul'un göbeğinde yarı çıplak yol kesti, dubalarla darbedildi
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı

Dünya genelinde büyük kriz! Milyonlarca hesap bir anda kapatıldı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü