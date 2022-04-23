Bornovalı Çocuklardan 23 Nisan Konseri
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde 7 yıl önce kurulan İNCİVAK Çocuk Senfoni Orkestrası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Konser Salonu’nda özel bir konser verdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İNCİVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ve İNCİVAK Onursal Başkanı Başkanı Şerife İnci Eren, çocukları u anlamlı günde yalnız bırakmadı.
Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde 7 yıl önce kurulan İNCİVAK Çocuk Senfoni Orkestrası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Konser Salonu'nda özel bir konser verdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İNCİVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ve İNCİVAK Onursal Başkanı Başkanı Şerife İnci Eren, çocukları u anlamlı günde yalnız bırakmadı.
Şef Tolga Akın'ın yönettiği 52 çocuktan oluşan orkestra büyük beğeni topladı. Bayram coşkusunu yansıtan bir çok klasik müzik eserini seyircilerle buluştıran sanatçılar salonu dolduranlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserin konuk sanatçısı ise Efdal Altun oldu. Klasik müzik ve mizahı birleştiren sanatçı Altun'un sahne performansı da göz doldurdu.
ANKA / Emel Türegün - Yerel