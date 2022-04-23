Bornovalı Çocuklardan 23 Nisan Konseri

Bornova Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde 7 yıl önce kurulan İNCİVAK Çocuk Senfoni Orkestrası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Konser Salonu'nda özel bir konser verdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İNCİVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ve İNCİVAK Onursal Başkanı Başkanı Şerife İnci Eren, çocukları u anlamlı günde yalnız bırakmadı.

Şef Tolga Akın'ın yönettiği 52 çocuktan oluşan orkestra büyük beğeni topladı. Bayram coşkusunu yansıtan bir çok klasik müzik eserini seyircilerle buluştıran sanatçılar salonu dolduranlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserin konuk sanatçısı ise Efdal Altun oldu. Klasik müzik ve mizahı birleştiren sanatçı Altun'un sahne performansı da göz doldurdu.

BORNOVA'YA KONGRE MERKEZİ

Çocuk Senfoni Orkestrası projesinin müzikal başarı kadar gençlerin sosyalleşmesi ve bir bütünün parçası olmanın önemini de gösterdiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, belediye olarak bu çalışmanın içinde yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan İduğ, "Yerel yönetimlerin en önemli konularından biri de sürdürülebilir olmak. Bornova Belediyesi olarak böyle özel bir çalışmayı daha sürdürülebilir kılmak isteriz. Bunun için de Bornova'da yeni yapılacak 610 kişilik dev Kongre Merkezi'nin müjdesini vermek isterim. Çocuklarımızın orada sahnesi alması bizleri gururlandıracaktır" dedi.

PANDEMİDE ÇALIŞMALAR SANAL ORTAMDA YAPILDI

İNCİVAK Çocuk Senfoni Orkestrası'nın 7 yıl önce çalışmalarına başladığını belirten İNCİVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez ise vakıf olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Ürkmez, "Çocuklarla yürüttüğümüz bu projede 2 yıllık pandemi döneminde sanal ortamda çalışmalarımızı sürdürdük. Konserler hazırladık. Sanatçı Candan Erçetin'in de içinde bulunduğu özel bir projeyi hayata geçirdik. Projemizin ilk gününden beri yanımızda olan Bornova Belediyesi'ne ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.