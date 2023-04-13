Bornovalı Cimnastikçiler, Türkiye Şampiyonu

Bornova Belediye spor, Samsun'da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'ndan 2 kupa, 7 madalya ile döndü. Yeşil-Beyazlılar, Büyük Kadınlar Kategorisi'nde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da 6-9 Nisan günleri arasında düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na Küçük Kadınlar Kategorisi'nde Kübra Eğilmez, Zeynep Masal Şenol, İlayda Yıldırım, Zehra Alırsatar, Yıldız Kadınlar Kategorisi'nde İrem Eğilmez, Selen Can, Berrak Paryaz, Büyük Kadınlarda Sıla Karakuş ve Yaren Cesur olmak üzere 9 sporcu ile katılan Bornova Belediye spor ; takım halinde Büyük Kadınlarda Türkiye birincisi, Küçük Kadınlarda Türkiye ikincisi, Yıldız Kadınlarda ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Türk cimnastiğine Dünya Kupası'nda ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş da bireysel dalda birincilik kürsüsüne çıktı. Yine bireyselde Kübra Eğilmez dördüncü, Yaren Cesur beşinci sırada yer aldı.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tüm sporcuları ve antrenörleri kutladı. Öncelikle çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere daha fazla Bornovalı'ya, daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmayı amaçladıklarını kaydeden İduğ, "Bu hedefle yeni spor tesisleri açıyor ve mevcut olanları yeniliyoruz. Elde edilen böylesi başarılar ise bize ayrı bir mutluluk veriyor. Çünkü yaptığımız yatırım ve çalışmaların karşılığını aldığımızı görüyoruz. Bu bizi Bornova'ya hizmet yolunda daha da motive ediyor" diye konuştu.