Boraltan faciasının son tanığı Bekir Doğan son yolculuğuna uğurlandı

104 yaşındaki Bekir Doğan, 'Boraltan faciası'nın son tanığı olarak hatırlanıyordu. Doğan için düzenlenen cenaze töreninde, ailesi ve sevenleri bir araya geldi. 1945 yılında yaşanan trajik olaylar hakkında tanıklık eden Doğan, genç nesillere hatıralarını aktarıyordu.

"Boraltan faciası" olarak hafızalara kazınan trajik olayın son tanığı olan Bekir Doğan, 104 yaşında hayatını kaybetti. Doğan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Asırlık ömrü boyunca Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden Bekir Doğan için İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Doğan'ın naaşı Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yaşanan ve kamuoyunda "Boraltan faciası" olarak anılan olay, 1945 yılında Türkiye-Sovyetler Birliği sınırında meydana gelmişti. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınlarında bulunan Boraltan Köprüsü civarında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Azerbaycan Türkü'nün iade edildiği ve sonrasında kurşuna dizildiği iddiaları, yıllar boyunca tartışma konusu olmuştu. O dönemde yaşananlara birebir tanıklık ettiği belirtilen Bekir Doğan, yıllar içinde çeşitli sohbetlerde ve anma programlarında hatıralarını paylaşmıştı. Özellikle genç nesillere o günlerin zorluklarını ve yaşanan acıları aktarmaya çalıştığı belirtilen Doğan, hafızasında taşıdığı olayları "unutulmaması gereken bir tarih" olarak nitelendiriyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
