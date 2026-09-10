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Bolvadin’de enerji ihtiyacının önemli bölümü bu trafoyla sağlanacak

Bolvadin’de enerji ihtiyacının önemli bölümü bu trafoyla sağlanacak
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, Bolvadin ilçesinde 197 milyon 500 bin TL bedelle hayata geçirilen trafo merkezinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını belirtti.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. İbrahim Yurdunuseven, Bolvadin ilçesinde 197 milyon 500 bin TL bedelle hayata geçirilen trafo merkezinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını belirtti.

Yurdunuseven, Bolvadin ilçesinde teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. İlçe Başkanı Yasin Nurbaş ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Bolvadin'in Karayokuş, Güney, Kurucaova ve Hamidiye köylerini ziyaret eden Yurdunuseven, vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Yurdunuseven, talep ve beklentileri ilk elden dinlediklerini belirterek, köylerin ihtiyaçlarının sahada tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

Köy ziyaretlerinin ardından Bolvadin'de yapımı devam eden trafo merkezinde incelemelerde bulunan Yurdunuseven, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 197 milyon 500 bin TL bedelle hayata geçirilen trafo merkezinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin ve bölgenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını belirten Yurdunuseven, yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların ve kamu kurumlarının hizmetine sunulacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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