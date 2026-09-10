Bir fenomen daha altınlarıyla poz verdi

Bursa'nın İznik ilçesinden 35 yaşındaki Esma Sezen, eşi E.S. ile evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü farklı bir şekilde kutladı. Eşinden gizli bir organizasyon hazırlayan Sezen, yeniden gelinlik giyerek 10 yıl sonra eşiyle bir kez daha nikah masasına oturdu.

10 YIL ÖNCEKİ ALTINLARLA POZ VERDİ

Çiftin 10 yıl önceki düğün gününü yeniden yaşadığı gecede gelinlik, nikah ve dans görüntüleri dikkat çekti. Sezen, 10 yıl önceki düğününde takılan altınlarla da poz verdi.

EŞİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Eşinden gizli organize edilen gecede salon düğün konseptinde hazırlanırken, davetliler de sürprizin bir parçası oldu. Organizasyondan habersiz salona gelen E.S., karşısında yeniden gelinlik giymiş eşini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde nikah memurunun da salona gelmesiyle çift, iki şahit huzurunda yeniden "evet" dedi. Nikah sırasında şahitlerin yaptığı "İkinci çocuk olmadan evet demeyecekler" esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.

10 YIL ÖNCEKİ DÜĞÜN GÜNÜNÜ YENİDEN YAŞADILAR

Nikahın ardından çift dans ederken gece, doğum günü pastasının kesilmesiyle devam etti. Esma Sezen ve eşi E.S., hazırlanan organizasyonla 10 yıl önceki düğün günlerini yeniden yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı