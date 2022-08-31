Bolu yerel haberi: Yeniçağa Belediye Başkanı, Kendisini Tedavi Eden Hekimin Adını Parka Verdi

Bolu haberlerine göre Bolu’da, AKP’li Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçedeki bir parka kendisine karaciğer nakli yapan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın adını verdi. İYİ Parti Yeniçağa İlçe Başkanlığı, parka belediye başkanını tedavi eden hekimin isminin verilmesine tepki gösterdi.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da, AKP'li Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, ilçedeki bir parka kendisine karaciğer nakli yapan Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın adını verdi. İYİ Parti Yeniçağa İlçe Başkanlığı, parka belediye başkanını tedavi eden hekimin isminin verilmesine tepki gösterdi.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, bir süre önce karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Çağlar, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın kontrolünde 12 Mayıs'ta yapılan başarılı bir karaciğer nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Nakil sonrası Bolu'ya dönen Recayi Çağlar, Yeniçağa Gölü kenarında bulunan bir parka kendisini tedavi eden Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın ismini verdi.

İYİ PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Parka verilen isme tepki gösteren İYİ Parti Yeniçağa İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından parkın fotoğrafıyla birlikte "Olmadı Recayi Başkan, olmadı. Bu sana hiç yakışmadı. Yeniçağa ilçemizde gölün kenarında bulunan bu parka, senin şahsını ameliyat eden doktorun adını vermen yakışmadı. Yeniçağa ilçemize hizmet eden o kadar belediye başkanı ve bürokrat varken bu olmadı. Yaptığın iyi işleri her zaman takdir ederiz, fakat yanlış yapınca 'dur' demek hakkımız. Yeniçağa halkı bundan çok rahatsız. İnşallah bizi dinlersin, bu yanlıştan dönersin" paylaşımı yaptı.

İYİ Parti Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece başkanın kendisine yararı dokunan bir ismin bu parka verilmesine karşıyız. Sadece biz değil, ilçede yaşayan yüzlerce insan bu duruma tepkili. İsmin parktan kaldırılması adına gerekli adımları atacağız" dedi.