Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın Adana'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın Adana'da toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın Adana'da toprağa verildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), tedavi gördüğü Bolu'daki hastanede hayatını kaybetti. Adana'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Aydın'ın cenazesine Adana Valisi Mustafa Yavuz ile Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti katıldı.

Bolu'da hayatını kaybeden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'ın cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Hatice Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Aydın ailesinin yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

Görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişiyi katleden caniden kan donduran sözler
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü11

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Montella'nın kovduğu ismi getirdi
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Çekya’da temaslar

TBMM heyetinden Çekya'ya kritik ziyaret! Vize sorunu da masada
6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! Şekeri sınırda çıktı

6 aylık hamile Alina Boz'dan endişelendiren açıklama! O değer sınırda