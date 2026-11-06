Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın Adana'da toprağa verildi

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Bolu'da hayatını kaybeden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın'ın cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın (74), bir süredir tedavi gördüğü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Hatice Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Aydın ailesinin yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı