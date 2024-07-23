Üye Girişi
Haberler

Bolu Valiliği, Büro Memur-Sen'in Ankara yürüyüşüne izin vermedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Valiliği, Büro Memur-Sen üyelerinin Bolu'dan Ankara'ya yapacakları yürüyüşe izin vermedi. Yürüyüş, araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk sebebiyle iptal edildi.

Büro Memur-Sen üyelerinin Bolu'dan Ankara'ya talepleri için gerçekleştireceği yürüyüşe Bolu Valiliği, araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk sebebiyle izin vermedi.

Geçtiğimiz gün Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bolu'ya gelmişti. Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazgan, talepleri için 4 maddeli eylem planı yaptıklarını ifade etti. İlk 3 eylem planında istediklerini elde edemediklerini belirten Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Bolu'dan Ankara'ya yürümelerinin sebebinin 3 milyon 600 bin adım sayısına denk olduğunu dile getiren Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi. Yürüyüş için 24 Temmuz tarihini işaret eden Yazgan'a Bolu Valiliği engeli geldi. Bolu Valiliği tarafından asayiş ve trafik güvenliği risk analizi çerçevesinde değerlendirilen yürüyüş, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler nedeniyle iptal edildi. Büro Memur-Sen'in yapacağı yürüyüşü uygun görmeyen Bolu Valiliği, can ve mal güvenliğinin riske atılmamasını göz önünde bulundurduklarının altını çizdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bolu Valiliği Ankara Bolu Yerel Politika Güncel Haberler

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title