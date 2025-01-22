Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciası: Aile Soygunu ve Acı Kayıplar

Bolu Kartalkaya'da Yangın Faciası: Aile Soygunu ve Acı Kayıplar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin, yangın sırasında annesini arayarak helallik istedi. Gültekin ailesinden 8 kişi ve koruyucu aile oldukları Uygur Türkü küçük kız da yangında hayatını kaybetti. Komşuları, Gültekin ailesinin güzel birer insan olduklarını ve yangının sorumlularının hesap vereceğini belirtti.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren Zehra Sena Gültekin'in, yangın sırasında annesini arayarak helallik istediği öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin'in Uygur Türkü küçük bir kızın koruyucu ailesi olduğu belirtildi. Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti. Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

"Siz ne güzel insanlardınız"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye'de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Yitip giden 76 can Defne'yi isyan ettirdi: Bu ülkenin...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.