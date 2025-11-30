Haberler

Bolu'daki Baraj İçin 200 Naaşın Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Bolu'da yapımı devam eden Tekke Barajı nedeniyle mezar yerleri değiştirilen yaklaşık 200 naaş için gıyabi cenaze namazı kılındı. Baraj projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanacağı ve tarım arazilerinin sulanacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında Köroğlu Çayı üzerinde yapımına başlanan ve fiziki gerçekleşmesi yüzde 90 seviyesine ulaşan Tekke Barajı'nda çalışmalar sürüyor. 76,5 metre yüksekliğe ve 56 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan barajın, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedefleniyor. Projenin devreye girmesiyle Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı ve 148 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceği belirtildi.

200 naaş için gıyabi cenaze namazı

Barajda su tutulmasıyla birlikte sular altında kalacak olan Tekkedere köyü Devren Mahallesi'ndeki mezarlıkta çalışmalar tamamlandı. Müteahhit firma tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlıktaki naaşlar, iş makineleri ve işçiler yardımıyla çıkarılarak baraj bölgesinde belirlenen yeni mezarlık alanına nakledildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından köy meydanında onlarca kişi cenaze namazı için toplandı. Köy meydanında 200 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak, mevlid okutuldu. Düzenlenen cenaze törenine Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BOLU

