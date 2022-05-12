Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü kullanacak sürücüler için önemli bir açıklama geldi. Tünelin İstanbul yönünde yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
20 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant - Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
ARAÇLAR D-100 KARAYOLU'NA YÖNLENDİRİLECEK
Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
İhlas Haber Ajansı / Yerel