Babasının tavsiyesiyle başladı, mesleki hızıyla bitirdi

Bolu'da babasının önerisiyle okuduğu kitaptan etkilenerek yazar olmaya karar veren zabıt katibi Yüksel Konak, ilk romanı "Yüzleşme"yi yayımladı. Adliye koridorlarındaki gözlemlerini kurgusuna yansıtan Konak, kitabın yazım aşamasını mesleğinin kazandırdığı klavye hakimiyeti ve hız sayesinde kısa sürede tamamladı.

Adliyedeki yoğun mesaisinin yanı sıra edebiyata merak saran 44 yaşındaki Yüksel Konak, yazarlık yolculuğuna 2020 yılında kaybettiği babasıyla yaşadığı bir anı üzerine adım attı. Babasının tavsiyesiyle "Yeşil Yol" filminin kitabını okuyan ve eserin derinliğinden etkilenen Konak, 2 yıllık kurgu sürecinin ardından ilk romanını kaleme aldı. Mesleği gereği sahip olduğu klavye hakimiyeti sayesinde kitabın yazım aşamasını 1 ayda tamamlayan Konak, eserinde okurlara hayatın içinden kesitler sunuyor.

"Kırılma noktam babamın vefatı oldu"

Yazarlık serüveninin başlangıcını anlatan 16 yıllık zabıt katibi Yüksel Konak, babasının vefatının kendisi için bir kırılma noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Muhtemelen her yazarın bir kırılma noktası vardır. Benim için bu nokta, 2020 yılında kaybettiğim babamla birlikte yaşadığım bir anıyla başladı. Birlikte izlediğimiz güzel bir film vardı "Yeşil Yol" isimli. Filmi izlediğimde gerçekten muhteşem olduğunu düşünmüştüm. Babam ise bana filmin kitabını okuduğunu ve filmle kitabın çok fazla örtüşmediğini, kitaptan çok daha büyük haz aldığını söyledi. Bunun üzerine ben de kitabı almaya karar verdim ve okudum. Gerçekten de kitabın, filmin ötesinde daha derin ve daha yoğun duygular barındırdığını fark ettim. İşte o an, hayallerimi kelimelere dökerek, 'İnsanlara ulaştırabilir miyim' sorusu zihnimde belirdi ve yazarlık yolculuğum başladı. Yaklaşık 4 yılın ardından 'Yüzleşme' adlı kitabımızı Bolu'dan memleketim Kars'a ve Türkiye geneline ulaştırma fırsatı bulduk."

"Kitap, insanların iç dünyasında kopan fırtınaları anlatıyor"

Kurgu aşamasını iki yılda tamamladığını dile getiren Konak, mesleği gereği kazandığı klavye hakimiyetinin yazım sürecinde kendisine büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Konak, "Her yazar önce kronoloji oluşturur, ardından bunu kabataslak bir metne döker ve yazım aşamasına geçer. Ben de bu süreci iki yıl boyunca şekillendirdikten sonra, yazım aşamasını yaklaşık bir ayda tamamladım. Yüzleşme ismi, kitabın daha ilk oluşturulma aşamasında zihnimde beliren bir isimdi. Çünkü kitap, her ne kadar Bolu'nun dingin atmosferinde geçse de insanların iç dünyasında kopan fırtınaları anlatıyor. Okurlar bunu kitabın arka kapağında ve okumaya başladıklarında daha net hissedecekler" dedi.

Mesleki tecrübesini kurguya yansıttı

Romanın başkahramanlarından birinin "Zabıt katibi Feride" olduğunu ve kendi mesleki gözlemlerinden izler taşıdığını aktaran Konak, kitabın sadece bir suç romanı olmadığını vurgulayarak, "Zabıt katibi olmam dolayısıyla kendi hayatıma da dokunmam gerekiyordu. Zabıt katibi Feride'nin de hayatında mutlaka kendilerine ait bir iz bulacaklardır. Suç romanı okumayacaklar. Hayatın içinden, iyiyle kötünün, geçmişle geleceğin, sevgiyle nefretin yüzleşmesine tanık olacaklar" diye konuştu.

Konak, ikinci kitabın hazırlıklarına da başladığını sözlerine ekledi. - BOLU