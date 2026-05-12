Bolu'da sağanak ve dolu sonrası iş yerlerini su bastı

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde şiddetli doluya dönüştü. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, iş yerleri de etkilendi. D-100 kara yolunun kenarları ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde yerini şiddetli doluya bıraktı. Aralıklarla devam eden sağanak yağış ve şiddetli dolu sonrasında bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış iş yerlerini de etkiledi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için harekete geçti.

Şiddetli yağışın ardından D-100 kara yolunun yol kenarları ve alt geçitler de suyla doldu. Alt geçitlerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğuz Kaan Tuncay:

Bolu'da bu tür felaketler devamlı yaşanıyor. Ülkemizin modern altyapıya ihtiyacı var, geçmiş dönemlerdeki cumhuriyet idealleri bu tür sorunları önlemek için kurulmuş sistemlerdir. Umarım yetkililerin vizyonu genişlenir.

Haber YorumlarıEmre Merter Bulut:

Bu kadar hasar veren olaylardan sonra sorumluların hesap vermesi lazım yeterli altyapı yatırımı yapılmamış belli

Haber YorumlarıMünever Elal:

Acaba bu yağış önceden tahmin edildi de uyarı yapılmadı mı, yoksa sürpriz mi geldi? ?? Hep merak ediyorum arkada neler dönüyor...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

