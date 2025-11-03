Haberler

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan pazarları kapatıldı ve hayvan hareketleri kısıtlandı.

  • Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı tespit edildi.
  • 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
  • Mudurnu Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı, Mudurnu Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Bolu, şap hastalığı paniği yaşıyor. Mudurnu İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde görülen şap vakası nedeniyle, çok sayıda mahalle için karantina kararı alındı.

18 KÖY VE 4 MAHALLEDE KARANTİNA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı Köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı.

Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek.

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Öte yandan hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı. Yetkililer, üreticilerin ve vatandaşların karantina kurallarına titizlikle uymalarını, hastalık belirtileri görülen hayvanlar hakkında derhal ilgili kurumlara bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Gece gündüz sallanıyorlar! Uykuların kaçtığı ilimizde bir deprem daha
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüsünür:

Sap Hastaligi mi ? İklim kanunu bilmiyorsunuz sanirim. İklim kanunun gercekleerini arastirin bakalim.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Adres yine Kocaeli! Kolonlarda çatlak oluştu, aile evi terk etti

Kolonlarda çatlak oluştu, aile evi terk etti
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.