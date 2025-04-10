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Bolu'da Polis Haftası Kutlaması: Öğrenciler Anne ve Babalarını Ziyaret Etti

Bolu'da Polis Haftası Kutlaması: Öğrenciler Anne ve Babalarını Ziyaret Etti
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Bolu'da Canip Baysal İlkokulu öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla anne ve babalarını ziyaret ederek, polislerine olan sevgilerini ve gururlarını paylaştılar. Etkinlikte çiçekler ve hediyelerle desteklenen kutlama, duygu dolu anlara sahne oldu.

Bolu'da 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında, Canip Baysal İlkokulu öğrencileri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan anne ve babalarını ziyaret ederek Polis Haftalarını kutladılar.

Bolu'da Canip Baysal İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Okulda eğitim-öğretim gören polis çocukları Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan anne ve babalarını ziyaret etti. Ziyarette çiçek ve hediyeler veren minik öğrenciler anne ve babalarının Polis Haftası'nı kutladı. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Polis Haftası kapsamında özel olarak hazırladığı "polis çocuğu olmak" adlı, video klipte konuşan minik öğrenciler, "Polis çocuğu olmak her ilin plaka kodunu ezbere bilmektir", "Polis çocuğu olmak, vatan sevgisini yaşayarak öğrenmektir", "Siren sesi duyulduğunda acaba babam mı geçiyor diye beklemektir", "Gecenin bir yarısı gelen telefonları sevmemektir" sözleriyle, polis çocuğu olmanın ne kadar zor ve gurur verici olduğunu gözler önüne serdi.

Minik öğrencilerin anlamlı etkinliği, İl Emniyet Binası önünde anne ve babalarıyla beraber, balon uçurmalarıyla son buldu. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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