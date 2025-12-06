Haberler

Bolu'da otomobilin çarptığı kedi, tedavi için İstanbul'a sevk edildi

Bolu'da otomobilin çarptığı kedi, tedavi için İstanbul'a sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kedi, çoklu kırıklar nedeniyle İstanbul'a sevk edilerek tedavi altına alındı. Kedinin yaşaması için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Kedi, bacak, omurga ve patilerindeki çoklu kırıklar nedeniyle tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan Kedi, omurga tedavisi için İstanbul'a sevk edilirken, yaşaması için yardım kampanyası başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bolu'nun Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden bir otomobil, yoldan geçen kediye çarparak ağır yaraladı. Olayı gören Mine Çalık, yaralı kediyi Bolu Veterinerlik Tıp Merkezine götürdü. Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede kedinin bacağında, omurgasında ve patilerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Bolu'daki veteriner hekimler, kedinin bacağına, patilerine ve kuyruğuna ilk müdahaleyi yaptı. Ancak omurgasındaki iki kırığın tedavi edilebilmesi için yaralı kedi İstanbul'a sevk edildi. Yaralı kedi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.