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Bolu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Bolu'da Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinliklerinde 2'nci Komando Tugay Komutanlığı komandoları tören geçişi ile büyük ilgi topladı. 101 genç, dev Türk bayrağı ile yürüyüş yaparken, mavi berelilerin marşları caddeyi inletti.

Bolu'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarında 2'nci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Öğrencilerin kente yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi. Etkinliklerin ardından ilk önce 101 genç, 101 metrelik dev Türk bayrağı ile İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü.

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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