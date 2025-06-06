Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar
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Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar
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Bolu'da yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti. Bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa atıldı. Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bayram namazına gelmeyen bir genç, yatağından kaldırılarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırıldı.

Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti. Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor. Bu bayram da gelenek bozulmadı. Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat'ın evine giden köy halkı, gencin hala uyuduğunu öğrendi. Eve giren gençler, Eren Özpolat'ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayram sabahına neşe kattı.

Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

"UYKUSUNU ÇEŞMEDE AÇTIK"

Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Dışarıdan misafirler de gelmeye başladı. Oluğa atmanın faydası olmaz olur mu? Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor. Bayram yılda sadece iki kez oluyor. Diğer vakitlere gelmiyorsunuz ama bari bayram namazına kalkıp gelin. Eren'in babasının da namaza gelmediğini fark ettik. Eve geldik, babası işteymiş, oğlu gelmemiş. Uykusunu çeşmede açtık" dedi.

Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOsman Özdemir:

Güzel bir gelenek çocuk luk yillarimiz da bizde de vardı burada her hangi bir zorlama vs yok eğlenmek için yapılır ceza verilir kimi para verir bahşiş olarak abuk subuk şeyler yazmayın yaşamayan bilemez Allah razı olsun geleneklerimize sahip çıkalım varolun gençler

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Haber YorumlarıSer_hat:

Süper,gayet iyi

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Haber YorumlarıVatandaş:

geleneğinize sokayım

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