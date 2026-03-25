Bolu'da Şevval umresi için 25 kişilik kafile dualarla uğurlandı

Bolu'da Şevval umresi için 25 kişilik kafile dualarla uğurlandı
Bolu'da 25 kişilik umre kafilesi, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen programda dualar ve vedalar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Demirtaş, umrenin kalbi bir dönüşüm fırsatı olduğunu belirtti.

Bolu'da, Şevval ayında umre vazifesini yerine getirmek isteyen 25 kişilik kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Ramazan ayının ardından umre yapmak için kayıt yaptıran 25 kişi için Bolu Otogarı'nda uğurlama programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, din görevlileri, umre yolcuları ve aileleri katıldı. Programda umrecilerle bir araya gelerek sohbet eden Demirtaş, "Umre sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda kalbi bir dönüşüm fırsatıdır. Mukaddes beldelerde yapacağınız ibadetler ve edeceğiniz dualar ümmetimiz için büyük bir değer taşımaktadır. İbadetlerinizin kabul olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi. Yapılan duanın ardından umreciler, kendilerini uğurlamaya gelen aileleri ve yakınlarıyla sarılarak vedalaştı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
